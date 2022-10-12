وزير الزراعة يبحث مع المدير "الفاو" آفاق التعاون المشترك



على هامش مشاركته في لجنة الأمن الغذائي العالمي والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالعاصمة الإيطالية روما، التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتور "شو دنيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية.



وخلال الاجتماع أشار "القصير" إلى التعاون المثمر والبناء مع منظمة الاغذية والزراعة والدعم المستمر لإنجاح مبادرة الزراعة ال "FAST ".



"القصير" استعرض الإنجازات الزراعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كمًا أشار إلى تمكين المرأة والشباب في مختلفة منها المناصب الوزارية والقيادية، وهناك اهتمام شديد من قبل الدولة المصرية بالشباب والمرأة وتطبيق الشمول المالي وأن الدولة تخصص في مبادرات التمويل المختلفة نحو ٣٠٪؜ منها للمرأة.



وقال "القصير" إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي وتفتيت الحيازات الزراعية فضلًا عن الأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية والتغيرات المناخية والتي أثرت جميعها علي الامن الغذائي العالمي، ورغم ذلك فإن مصر تبنت عدد من الاستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات منها التوسع في استصلاح الأراضي والتوسع الراسي بإنتاج أصناف جديدة متحملة للظروف المناخية المعاكسة والاهتمام بالتحول الرقمي وأنظمة الإنذار المبكر والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتطبيقات الذكية في الزراعة ضمن مبادرة حياة كريمة فضلًا عن كارت الفلاح وذلك بهدف تسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق.



كما أشار إلى التوسع في تجربة الحقول الإرشادية لنشر المعرفة واتباع الممارسات الزراعية الجيدة.

وزير الزراعة أشار أيضا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المزارع الصغير وتكرار النماذج الناجحة ونقلها للأشقاء في افريقيا.



القصير وجه دعوة لمدير عام الفاو لحضور اجتماعات القمة في مؤتمر الأطراف الcop 27 وكذا دعوته لحضور يوم الزراعة والتكييف والمقرر انعقاده يوم ١٢ نوفمبر القادم بشرم الشيخ.



من ناحيته رحب مدير "الفاو "بوزير الزراعة واشار إلى الدور الذي تلعبه مصر في الشرق الاوسط والعالم العربي والحضارة المصرية القديمة والتي تمتد لألاف السنين.



وأشار إلى قناعته وسعادته الكبيرة بما يحدث في مصر حيث تعتبر أحدٍ النماذج الناجحة كدولة كبيرة في المنطقة تتمتع بالاستقرار السياسي تحت قيادة الرئيس السيسي الأمر الذي يتيح لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو استمرار التعاون مع مصر ونقل التكنولوجيات الحديثة إلى دول القارة الافريقية وكذا دعمه لما أشار اليه وزير الزراعة نحو دعم المزارع الصغير والذي عادة ما يكون له مردود اقتصادي كبير على الناتج القومي للدول.



وأضاف "دنيو" أنه شارك في مؤتمر الشباب بالقاهرة عام ٢٠١٩ وكان سعيدا بهذه الفكرة الديناميكية والتي بدأت منظمة الفاو تبنيها على المستوى الدولي وتحت رعاية الأمم المتحدة وإنه دائما سعيدًا بالتعاون مع مصر لدورها المحوري والذي من الممكن ان يتم الاستفادة منه في مساعدة الدول الأفريقية.



وفي نهاية اللقاء قام القصير ومدير عام الفاو بتوقيع خطاب النوايا بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو لإنجاح ودعم مبادرة الزراعة ال FAST.



حضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، ووزير مفوض ناجي غابه القائم بأعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.

