رئيس تجارية الجيزة: نعمل على التطوير الأليكتروني الكامل لكل الخدمات الغرفة

عادل ناصر: نعمل على التواصل مع الأعضاء وتقديم الخدمات فى أماكنهم



قام النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتفقد العمل بإدارات الغرفة بالمقر الرئيسى بالجيزة والتقى بالعاملين فى مكاتبهم للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أوجه الخدمات التى تقدم للجمهور من أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي الغرفة.



واكد ناصر على إنه تم تحديث كامل لنظام العمل بالغرفة التجارية فى التعامل مع الأعضاء المترددين على الغرفة حيث تم تطبيق نظام الشباك الواحد وذلك تنفيذا لرؤية الدولة لتحفيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين فى ظل رؤية الدولة فى تطبيق النظم الاليكترونية الحديثة فى التعامل وذلك دعما للاستثمار والمستثمرين.



وأشار عادل ناصر أنه تم تطوير الغرفة ومقرها الرئيسى وتجهيز قاعات لائقة بها لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية واستخدامها فى الدورات التدريبية المختلفة بالإضافة إلى إمداد العاملين بأحدث أجهزة الحاسب وتدريب العاملين بشكل جيد لتقديم الخدمة فى وقت سريع وبأداء سلس وضمان حسن التعامل مع المتعاملين.



واكد عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية إنه تم تفعيل منظومة الدفع الاليكتروني وزيادة عدد المحصلين لتغطية كافة مناطق المحافظة بهدف تقديم الخدمات وتحصيل الاشتراكات بشكل ميسر على الأعضاء.