التأشيرة خلال 24 ساعة.. تعرف على كيفية حجز عمرة عبر منصة نسك

توفر المملكة العربية السعودية، عدد من التسهيلات للراغبين في أداء مناسك العمرة، الحصول على تأشيرة يمكن استخراجها حال استيفاء الشروط عبر منصة نُسُك، التي تتيح العديد من الخدمات لزوار بيت الله، لذلك ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية مثل جوجل عن كيفية حجز عمرة عبر منصة نسك.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كيفية حجز عمرة عبر منصة نسك، وهي على النحو التالي:-

كيفية حجز عمرة عبر منصة نسك

ووفق المعلن من وزارة الحج والعمرة بالسعودية، فهناك إمكانية حجز لباقة العمرة شاملة الإقامة، لكنها لا تتضمن أسعار تذاكر الطيران الذهاب والإياب.

ويمكن الحصول على التأشيرات خلال 24 ساعة تقريبًا للسفر إلى العمرة، وذلك من خلال المنصة.

كيفية حجز العمرة

وحتى تتمكن من التسجيل للحصول على تأشيرة العمرة من منصة نُسُك، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على منصة نُسُك لحجز تأشيرة العمرة، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- بمجرد الدخول ستجد في منتصف الصفحة خدمة «التقديم على التأشيرة».

- سيطلب منك تحديد جنسية المتقدم «المصرية».

- عليك الإجابة على ما إذا كنت مقيمًا بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن.

- الإجابة على ما إذا كنت مقيما بإحدى دول الخليج أم لا.

- اتباع باقي الخطوات المتعلقة بحجز باقة العمرة.

جميع الخدمات التي تقدمها منصة نسك

تقدم المنصة التي تم تدشينها عدد من الخدمات لحجاج بيت الله، كما يلي.

- تأشيرات العمرة والزيارة إلكترونيا.

- عرض لباقات وبرامج متنوعة للحجاج والمعتمرين.

- عرض الخرائط التفاعلية

- الدليل الرقمي لجميع الإرشادات بعدة لغات

- وتقدم المنصة التقويم المخصص للعروض والأنشطة في المملكة.

- تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًا على المعتمرين.