"مصر الخير" تطلق مبادرة تراث لتطوير التجمعات الحرفية

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أطلقت مؤسسة مصر الخير، اليوم مبادرة "تراث"، لتطوير وتنمية المنتجات والتجمعات الحرفية، إذ يهدف البروتوكول إلى دعم وتنمية وإعادة تنشيط المجمعات الحرفية في مصر عن طريق ربطهم برواد الأعمال والشركات الناشئة.

ومن منطلق البروتوكول فسيتم تطوير التجمعات الحرفية التي يبلغ عددها أكثر من 90 تجمع حرفي، حيث سيتم البدء ب 3 تجمعات حرفية ومن المقرر أن يتم البدء بتجمع منتجات النخيل بأسوان لتطويرها وتنميتها.

وستقوم مؤسسة مصر الخير بناء على البروتوكول بدعم الحرفيين من خلال التدريب والاستشارات والتوجيه من خلال الخبراء لعمل منتجات مبتكرة وحديثة ولها احتياج في الأسواق لعمل التطوير والتوسع المطلوب، إضافة إلى العمل على تأسيس الشركات وتطويرها وتنميتها.



وقال محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن الهدف من اطلاق المبادرة هو تحقيق التنمية الاجتماعية كي لا تندثر الحرف اليديوية.

وأضاف محمد عبد الرحمن، أن جسر الخير بدأ من اكتر من ١٠ سنوات لتدشين جسر بين الشباب والأفكار والحاجة المجتمعية، قائلا إنه تم تقديم ٦ دورات لاحتضان ٣٦ شركة ناشئة ومن بينهم ١٠ شركات حصلوا على تمويلات وفروا اكثر من ٤٠٠ فرصة من فرص العمل، موضحا أن جسر تعمل في ٤ مجالات هي الطاقة والماء والصحة والغذاء.

ونوه الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أنه دراسة 90 تجمع حرفي، حيث سيتم البدء بدعم ٣ مجمعات حرفية تبدأ من أسوان ومشروعات النخيل.