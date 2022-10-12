تذكرتي تحسم الجدل بشأن أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال إفريقيا

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تذكرتي

حسمت شركة تذكرتي الجدل بشأن أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث فوجئ المشجعين من ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير، ذلك الأمر جعل شركة تذكرتي تصدر بيانات توضيحًا للمشجعين بشأن أسعار التذاكر.

 

تذكرتي تحسم الجدل بشأن أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال إفريقيا

قال مسئولو شركة تذكرتي إن إدارات الأندية واتحاد الكرة ورابطة الأندية، هي من تحدد أسعار تذاكر المباريات، وأن دور شركة تذكرتي يقتصر فقط على بيع التذاكر إلكترونيًا.

وكشف مسئولو شركة تذكرتي خلال بيان للشركة، أن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم وهم الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز، سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية هم المسؤولين عن تحديد أسعار التذاكر وأن دور شركة تذكرتي يقتصر فقط على بيع التذاكر إلكترونيًا.

أضاف مسؤولو تذكرتي خلال البيان، أن اتحاد الكرة هو من يحدد أسعار تذاكر مباريات المنتخبات الوطنية وبطولة كأس مصر، بينما رابطة الأندية تكون مسئولة عن تحديد أسعار رابطة الأندية وبطولة كأس الرابطة، ودور الشركة يقتصر أيضا على بيع التذاكر إلكترونيًا.

الجدير بالذكر أن هناك غضب بين جماهير الأهلي بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة العودة أمام الاتحاد المنستيري والتي جاء ثمنها 100 جنيهًا، بينما جاء سعر تذاكر مباراة الزمالك وفلامبو 50 جنيهًا.وفاز الأهلي على فريق الاتحاد المنستيري في عقر داره بتونس، على أن يلتقي الفريقين على أرضية إستاد الأهلي "WE" السلام يوم السبت القادم.وتفوق الزمالك على فريق فلامبو على أرضية إستاد برج العرب بهدف نظيف، وهي المباراة التي تعتبر مباراة الذهاب، بعد أن اتفقت القلعة البيضاء مع إدارة فلامبو على إجراء المباراتان في مصر على أن يتحمل الزمالك التكاليف.

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