نصائح هامة يجب اتباعها لمنع تسرب الغاز في منزلك

مع تقتراب دخول فصل الشتاء واستخدام الناس لسخانات الغاز، خاصة في ظل برودة الطقس، تقع العديد من الحوادث نتيجة تسرب الغاز في الشقق والعمارات السكنية، لذا وضعت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، عدة نصائح للمواطنين في هذا الشأن.

ونصحت إدارة الحماية المدنية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، المواطنين بضرورة اتباع بعض التعليمات من أجل منع تسرب الغاز داخل الأماكن السكنية، حتى لا تنتشر الحرائق في الأماكن المختلفة ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين ووقف نزيف الضحايا في الحوادث التي تتكرر من فترة لأخرى.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نصائح لمنع تسرب الغاز في المنزل، وهي على النحو التالي:-

نصائح لمنع تسرب الغاز في المنزل

ولكي يتم تجنب حدوث تسرب الغاز الطبيعي في مكانك السكني، يجب على المواطنين في كل المناطق اتباع التعليمات التالية:

عند تجهيز المنزل أو دخول الغاز لمنزلك، يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي جديدة وليست مستعملة وبحالة جيدة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب بشكل سريع وتقع الحوادث بسهولة جراء ذلك.

من أجل الحفاظ على حياتك، يجب الحرص على إجراء أعمال صيانة في فترات قريبة وبشكل مستمر لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية وغيرها.

كما يجب التأكد من صلاحية منافذ الهواء الموجودة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق التي تقطن بها.

من الضروري التأكد من سلامة كافة الأجهزة الموصلة بالغاز والموجودة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

وفي حال ملاحظتك وشعورك برائحة غاز منتشرة في المكان الذي تتواجد به، ابتعد عن التعامل مع مفاتيح الكهرباء تماما سواء بالتشغيل أو الإيقاف وابتعد عن تشغيل مراوح الشفط أو إشعال ثقب أو عود "كبريت" أو سجائر، وقم بغلق مصادر الإشعال القريبة على الفور.

احرص أيضا على تهوية المكان عند ملاحظة رائحة غاز، على فتح النوافذ والأبواب.