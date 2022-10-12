تعرف على طرق استخراج تأشيرة عمرة من مصر وخارج المملكة عبر منصة نسك

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن طرق استخراج تأشيرة عمرة من مصر وخارج المملكة، من خلال منصة نسك السعودية، وذلك لأداء فريضة العمرة.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن هناك طريقتين من أجل استخراج تأشيرة عمرة من مصر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طرق استخراج تأشيرة عمرة من مصر وخارج المملكة عبر منصة نسك، وهي على النحو التالي:-

استخراج تأشيرة عمرة من مصر

الطريقة الأولى تكون بشكل مباشر عن طريق منصات المملكة العربية السعودية المختلفة مثل اعتمرنا أو توكلنا وغيرها، ويدخل الشخص الراغب في أداء العمرة بياناته الشخصية ويختار حزمة من الخدمات الخاصة بالتنقلات والإقامة وغيرها من المميزات التي يرغب فيها وتصدر التأشيرة بشكل إلكتروني.

وتوجد طريقة ثانية عن طريق التعامل شركات السياحة المعتمدة في مصر والتي تكون وكيلة للشركات السعودية المختصة بالحج والعمرة وهي التي تختص بعمل برنامج خاص للمعتمرين بأسعار مختلفة.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان سابق لها، إن الحصول على تأشيرة العمرة يكون عن طريق التطبيقات المختلفة والمنصات التي تخصصها المملكة إما عن طريق التسجيل بحساب الشخص مباشرة أو عن طريق إضافة الشخص كمرافق في تطبيق اعتمرنا.

طريقة الحصول على تأشيرة العمرة من خارج السعودية

ويتطلب إصدار التأشيرة الخاصة بالعمرة تذكرة سفر ذهاب وعودة ووثيقة تأمين وحجز السكن والنقل وباقة الخدمات الميدانية، لإحدى شركات العمرة السعودية المعتمدة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أطلقت منصة سفر الإلكترونية لتيسير السياحة الدينية، من أجل تقليص وقت التقديم على تأشيرة العمرة ليكون عشر دقائق فقط، كما خصصت منصة نسك للحجز والسفر إلى السعودية بتيسيرات متعددة للراغبين في أداء العمرة داخل الأراضي السعودية.

وتحرص وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وفق بيان سابق لها، على صحة الحجاج والمعتمرين من الإصابة بفيروس كورونا من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية للوقاية من الفيروس.