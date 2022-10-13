أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

قفزت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس، بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1183.5 جنيه.

أسعار الذهب الأن:



عيار ٢١: 1183.5 جنيه

عيار ٢٤: 1268.5 جنيه

عيار ١٨: 962.5 جنيه

عيار ١٤: 748.75 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8984 جنيه

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع طفيف في الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر أيلول وكذلك بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1668.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، تليه بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الخميس والتي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس آذار لترويض التضخم الجامح، وهو ما أثر بالسلب أيضا على جاذبية المعدن النفيس إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 19.18 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 891.64 دولار، كما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2153.55 دولار.