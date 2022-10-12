أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، في بيان رسمي، توقعات حالة طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، بدايةً من غدا الخميس الموافق 13 أكتوبر وحتى السبت 15 من الشهر ذاته.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لتكون معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء ما عدا جنوب سيناء، يكون الطقس مائلًا للحرارة وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره.

وكشف بيان الأرصاد أنه بداية من مساء السبت المقبل تضطرب الأحوال الجوية بشكل سريع، فتزداد احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد حتى السبت المقبل، أوضح خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، على أن تنشط الرياح على معظم المناطق، وتشهد البلاد سقوط أمطار على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري بنسب حدوث 20%.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 أكتوبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 أكتوبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أكتوبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.