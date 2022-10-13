فعلها mohamed salah - محمد صلاح يسجل 3 أرقام تاريخية في دوري الأبطال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في الفوز بسباعية مقابل هدف أمام نظيره رينجرز، مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، ثلاثة أهداف في شباك رينجرز، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

ودون صلاح ثلاثة أرقام قياسية بعد الهاتريك اليوم بعدما أصبح أول لاعب يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوي الأبطال بعد 6 دقائق و12ثانية تقريبا عقب مشاركته في الشوط الثاني، حيث كان الرقم السابق مُسجل باسم بافيتيمبي جوميز حينما سجل هاتريك مع ليون في شباك دينامو زغرب في عام 2011 بواقع ثماني دقائق.

أما ثاني الأرقام، فهو وصول محمد صلاح للهدف رقم م 38 في دوري الأبطال مع ليفربول ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا لأي فريق إنجليزي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.

كما أصبح محمد صلاح ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في بطولة أوروبية بعد حسام حسن حينما أحرز سوبر هاتريك مع نيوشاتل السويسري في شباك رينجرز الاسكتلندي في كأس أوروبا سنة 1991 لكن هاتريك صلاح هو الأول لأي لاعب مصري في تاريخ دوري أبطال أوروبا.