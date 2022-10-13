شاهد hat trick محمد صلاح - الفرعون يرد على الانتقادات في ليفربول

رد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي وجهت له طوال الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن التهديف منذ الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على رينجرز

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز عريض على حساب فريق رينجرز الأسكتلندي بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من دوري الأبطال الأوروبي.

وسجل محمد صلاح بمفرده ثلاثة أهداف بواقع هاتريك بعدما شارك في الشوط الثاني من على مقاعد البدلاء بقرار من المدير الفني يورجن كلوب والذي فضل جلوسه منذ البداية واستبعاده من التشكيل الأساسي.

وجاءت أهداف صلاح للرد على جميع الأصوات التي وجهت له انتقادات لاذعة بسبب ابتعاده عن مستواه وتراجعه عن التهديف طوال الفترة الماضية مع ليفربول.

ولعل هذه الأهداف قد تكون سببًا في استعادة صلاح لمستواه من جديد خاصة وأن ليفربول مقبل على مواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.