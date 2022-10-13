بمشاركة مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ضد فرايبورج والقنوات الناقلة لها

الفجر الرياضي
نانت
نانت

يرغب فريق نانت الفرنسي في الثأر من ضيفه فريبورج الألماني بعد الهزيمة الأخيرة له في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، بهدفين دون رد.


- موعد مباراة نانت وفريبورج

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد أمام فريبورج، في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة ربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري.


- تشكيل نانت المتوقع أمام فريبورج

حراسة المرمى: ألبان لافون.
خط الدفاع: بالوا، جيروتو،جان شارل كاستيليتو.
خط الوسط: دينيس أبياه، بيدرو شيريفيلا، موسى سيسوكو، مارلين.
خط الهجوم: موسيس سيمون، جانجو، مصطفى محمد.

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بمشاركة مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ورين اليوم الأحد في الدوري الفرنسي


- ترتيب مجموعة نانت في الدوري الأوروبي

1- فريبورج 9 نقاط
2- كارباج أجدام 6 نقاط
3- نانت 3 نقاط
4- اولمبياكوس 0 نقاط.


- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق إذاعة مباريات الدوري الأوروبي 2022-2023، حصري عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
 

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