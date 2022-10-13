ارتفاع التضخم في المانيا 1.9% خلال سبتمبر 2022

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي وفقًا للتوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9% شهريًا، وهو ما جاء متفقًا مع التوقعات.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن الأسعار زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويًا، وهو ما جاء أيضًا متفقًا مع التوقعات.

وارتفعت أسعار المستهلك خلال سبتمبر الماضي وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2% شهريًا، وبنسبة 10.9% سنويًا.