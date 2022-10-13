الأرصاد تحذر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-10-2022
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13-10-2022 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، وخاصة وسط سيناء، حيث يتوقع أن تسجل 12 درجة مئوية فجرا لتسود أجواء باردة ويميل الطقس إلى الشتاء.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس يسودها طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.
توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة
وأشارت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم إلى أن الطقس يكون لطيفا في أول الليل ويميل للبرودة في أخره على كل أنحاء الحمهورية، لافتةً أنه بدءًا من مساء ليلة السبت 15 أكتوبر حتى الاثنين 17 أكتوبر 2022، تتغير خريطة الطقس بناء على الأقمار الصناعية.
بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة
ودعت الأرصاد الجوية كل المحافظات إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة، وخاصة في المحافظات الساحلية.
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة نشاط الرياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتتوافر فرص سقوط الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وأضافت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة: "حالة البحرين المتوسط والأحمر، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13-10-2022 في مصر
القاهرة 28 21
بنهــــا 28 21
دمنهور 27 21
كفر الشيخ 27 22
المنصورة 28 21
دمياط 27 22
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 29 21
السويس 29 20
الزقازيق 28 21
شبين الكوم 28 21
طنطا 27 22
شلاتين 33 24
الاسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
وادى النطرون 29 21
مطروح 27 19
السلوم 27 20
سيوة 29 16
العريش 28 22
رفح 27 21
الطور 29 20
كاترين 27 14
رأس سدر 28 19
نخل 26 12
طابا 29 22
نويبع 30 23
حلايب 31 25
شرم الشيخ 31 23
الغردقة 30 22
مرسى علم 30 23
الفيوم 28 21
بني سويف 29 19
المنيا 30 19
أسيوط 29 18
سوهاج 30 19
قنا 34 20
الأقصر 33 21
أسوان 34 22
الوادى الجديد 32 21
أبوسمبل 34 22
أبورماد 32 23
رأس حدربة 31 22