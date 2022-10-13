الأرصاد تحذر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-10-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13-10-2022 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، وخاصة وسط سيناء، حيث يتوقع أن تسجل 12 درجة مئوية فجرا لتسود أجواء باردة ويميل الطقس إلى الشتاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس يسودها طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم إلى أن الطقس يكون لطيفا في أول الليل ويميل للبرودة في أخره على كل أنحاء الحمهورية، لافتةً أنه بدءًا من مساء ليلة السبت 15 أكتوبر حتى الاثنين 17 أكتوبر 2022، تتغير خريطة الطقس بناء على الأقمار الصناعية.

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة

ودعت الأرصاد الجوية كل المحافظات إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة، وخاصة في المحافظات الساحلية.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة نشاط الرياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتتوافر فرص سقوط الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأضافت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة: "حالة البحرين المتوسط والأحمر، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13-10-2022 في مصر

القاهرة 28 21

بنهــــا 28 21

دمنهور 27 21

كفر الشيخ 27 22

المنصورة 28 21

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 29 20

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 27 22

شلاتين 33 24

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

وادى النطرون 29 21

مطروح 27 19

السلوم 27 20

سيوة 29 16

العريش 28 22

رفح 27 21

الطور 29 20

كاترين 27 14

رأس سدر 28 19

نخل 26 12

طابا 29 22

نويبع 30 23

حلايب 31 25

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 23

الفيوم 28 21

بني سويف 29 19

المنيا 30 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 19

قنا 34 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 22

الوادى الجديد 32 21

أبوسمبل 34 22

أبورماد 32 23

رأس حدربة 31 22