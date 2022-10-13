أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022 في الأسواق المصرية والعربية

تعتبر أسعار الذهب من الموضوعات المهمة التي تشهد تزايدًا بحثيًا بشكل يومي، إذ يتمتع المعدن الأصفر بأهمية كبرى، تتمثل في اتخاذه وسيلة مهمة للادخار، إلى جانب العديد من الاستخدامات الأخرى على رأسها تقديمها من قبل الراغب في الزواج لمحبوبته في صورة "شبكة".

أسعار الذهب اليوم الخميس

وسجلت أسعار الذهب مع بدء تعاملات اليوم الخميس الموافق الـ13 من أكتوبر 2022 في جمهورية مصر العربية صعوًا ملحوظًا، كما الحال بنهاية تداولات يوم أمس الأربعاء.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022 في السطور التالية

ارتفاع أسعار الذهب

بلغت قيمة الزيادة في أسعار الذهب عيار 24 بتداولات اليوم 9.25 جنيه، بينما ارتفع عيار 21 بـ8 جنيهات، فيما شهد عيار 18 ارتفاعا بنحو الـ6.75 جنيه، كما أن سعر الجنيه الذهب شهد زيادة بنحو 64 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24 للشراء 1277.75 جنيه، وللبيع 1272 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في جمهورية مصر العربية إلى 1118 جنيه للشراء، و1113 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 للشراء 958.25 جنيه وللبيع 954 جنيها.

أسعار الذهب عيار 14

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 فيما يتعلق بالشراء 745.25 جنيه، بينما وصلت إلى 742 جنيها للبيع.

أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن

وبلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 في سوق الصاغة، نحو 8944 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب في الأسواق العربية

بدأت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 في أسواق الدول العربية، تعاملاتها على الأسعار النهائية ليوم أمس الأربعاء، في دول الإمارات والكويت والسعودية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب عيار 24 نحو 201.47 ريال.

أسعار الذهب عيار 22 نحو 184.68 ريال.

أسعار الذهب عيار 21 عند 176.28 ريال.

أسعار الذهب عيار 18 إلى 151.10 ريال.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 117.52 ريال.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الإمارات

أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 197.17 درهم.

أسعار الذهب عيار 22 إلى 180.74 درهم.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 172.52 درهم.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 147.88 درهم.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 115.01 درهم.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

أسعار الذهب عيار 24 نحو 16.67 دينار

أسعار الذهب عيار 22 نحو 15.29 دينار.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.59 دينار.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.51 دينار.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 9.73 دينار.