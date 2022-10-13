أسعار الدواجن تواصل الارتفاع.. وسعر كراتونة البيض يتجاوز 80 جنيه

حققت اسعار البيض والدواجن في مصر ارتفاعات موصلة قفزتها السعرية في ظل ارتفاع اسعار الأعلاف، حيث وصل كيلو الدواجن إلى 40 جنيه، بينما تجاوز سعر كارتونة البيض 100 جنيه.

وكان أكد اتحاد الدواجن المصري، أن أسعار البيض ستواصل الارتفاع في السوق المحلي؛ لتاخر الإفراج عن الأعلاف بالموانئ وارتفاع أسعار الذرة لتتجاوز 15 ألف جنيه، وفول الصويا ليصل إلى 11 ألف جنيه.

واشار الاتحاد، إلى ان السوق المحلي قد يشهد تراجع من المعروض من الدواجن والبيض إذا استمرت ازمة الأعلاف، حيث ستدفع عدد كبير من المربيين إلى تقليل كميات الدواجن التى لديهم للحد من خسائرهم.

وارتفعت أسعار البيض في المزارع اليوم إلى 75 جنيه لطبق البيض الأحمر، و72 جنيه لطبق البيض الابيض، و68 جنيه لطبق البيض البلدي.

وأرجع عبد العزيز السيد ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلي إلى زيادة أسعار الأعلاف وتأخر الإفراج الجمركي عنها بالموانئ، مشيرا إلى أن العديد من المربين قاموا بذبح دجاج الأمهات للخروج من المنظومة نهائيا لعدم توافر الأعلاف، وتحقيق خسائر نتيجة ارتفاع أسعارها.

وادي ارتفاع أسعار البيض في المزرعة إلى زيادته على المستهلك حيث يصل بقيمة تتراوح بين 75 جنيه إلى 80 جنيه للطبق بمختلف انواعه، وقد تجاوز اسعار 80 جنيه للطبق في بعض انحاء الجمهورية.