جدول مباريات اليوم الخميس في كبرى المنافسات والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم على موعد مع العديد من المباريات المهمة والمثيرة، في مختلف المسابقات الأوروبية الكبرى، والتي تشهد إقبالًا ومتابعة كبيرة من المهتمين بالكرة.

جدول مباريات اليوم

وتقدم بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 في مختلف المسابقات وبكافة الملاعب، أبرزها مواجهة آرسنال وبودو جليمت النرويجي ومانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الـ4 لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

جدول مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

مباراة ريال بيتيس ضد روما في تمام الـ6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مباراة آيك لارناكا ضد فنار بخشة الساعة 6.45 مساء

مباراة بودو جليمت ضد أرسنال والتي تلعب في تمام الـ6:45 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباراة نانت ضد فرايبورج في تمام الـ6:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مباراة دينامو كييف ضد رين في الـ6.45 مساء

مواجهة أيندهوفن ضد زيورخ - 9 مساء

لقاء مانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا ويقام 9 مساء beIN Sports 1 HD وينقل عبرPremium

مباراة طرابزون سبور ضد موناكو- 9 مساء

مباراة لاتسيو ضد شتورم غراتس النمساوي في الـ9 مساء

مباراة ريال سوسييداد ضد شيريف تيراسبول وتنطلق في التاسعة مساء

جدول مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

مباراة نيس X سلوفاكو- 9 مساء

مباراة وست هام X إندرلخت- 9 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مباراة فيورنتينا X هارتس (أسكتلندا) - 6:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مباراة أوستريا فيينا X فياريال- 6:45 مساء - على قناة قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباراة بارتيزان بلجراد X كولن- 6:45 مساء

مباراة بسلوفان براتيسلافا X بازل- 6:45 مساء

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لروادها وقرائها الكرام جدول مباريات اليوم إلى جانب العديد من الخدمات الإخبارية والتي تهم الكثيرين على مدار الساعة، من أجل تقديم محتوى ثري ومهم لقرائنا الكرام.