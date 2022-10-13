شروط وتفاصيل استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج

الاقتصاد
شروط اعفاء المصريين
شروط اعفاء المصريين من الخارج من الجمارك على استيراد السيارا

أعلن مجلس الوزراء المصري، أنه وافق على السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات معفاة نهائيا من الجمارك ومن اي ضرائب وذلك وفقا لعدد من الضوابط والشروط.

 

وجاء هذا القرار بناء على طلب تقدم به المصريين بالخارج لوزارة الهجرة؛ للسماح باستيراد سيارات لهم من الخارج، مع إعفائهم من أي رسوم جمركية.

 

شروط السيارة التى سيتم استيرادها من الخارج:

ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع، على أن يتم السماح باستيراد جميع انواع السيارات دون وجود قيود على سيارة محددة.

 

شروط يجب توافرها للعاملين بالخارج استيراد سيارة  من الخارج:

 

أولا: أن يتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، حيث أوضح 

ثانيا: أن يتم تحويل المبالغ الدولارية خلال 4  شهور فقك من إصدار القرار التنفيذي من قبل مجلس الوزراء، مع إتاحة سنة كاملة من تاريخ الحصول على إذن الاستيراد لإدخالها لمصر.

 

ثالثا: أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

 

رابعا: أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج  وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

10  مليار دولار ايرادات متوقع للدولة:

وقال وزير المالية محمد معيط،  إن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحًا لأربعة أشهر فقط، وأضاف أن مصر تأمل في جذب نحو 10 مليارات دولار كودائع من المصريين العاملين في الخارج وذلك من تطبيق قرار إعفاء سياراتهم من الرسوم والجمارك.

 

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