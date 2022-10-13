"الهجرة" و"الإسكان" تعلنان انتهاء المرحلة الأولى من الدورات المؤهلة لسوق العمل

أعلنت وزارتا الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية التى تؤهل الشباب لسوق العمل، من خلال تدريبهم على الحرف المطلوبة لسوق العمل فى الداخل والخارج، والتى تم تنفيذها ضمن بروتوكول التعاون بين الوزارتين، فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

حرص الدولة على تطوير المجتمع المصري

وأكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان، جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم التكامل بين المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف تطوير المجتمع المصرى تطويرا شاملًا، موضحة أن البروتوكول يعمل على رفع الوعى المجتمعى، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصرى، من خلال العمل على نشر الوعى المجتمعى بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة، وكذا العمل على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل، وتوفير جميع البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل المحلى والخارجى، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضافت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يهدف إلى التدريب وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، والذى من شأنه دعم الاقتصاد المحلى، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب والتوعية، لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من مخاطر، بالتوازى مع تطوير القرى الأكثر احتياجا.

الإسكان: المرحلة الأولى تمت في الفترة من يوليو إلى سبتمبر

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولى من الدورات التدريبة، تمت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر عام 2022، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لجمع الشباب من أجل التدريب التوعوى والحرفى، بمحافظات (أسيوط – المنيا – كفر الشيخ – بنى سويف)، وتم تدريب 675 شابا، بالحرف التالية (نجارة العمارة – الدهانات – السباكة – الكهرباء – أعمال المباني) لمدة شهر بالتعاون مع جهات التدريب التابعة لوزارة الإسكان (جهاز التدريب التابع للجهاز المركزى للتعمير، وجهاز التدريب التابع للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي)، وتم التعاون مع وزارة الصحة من أجل توقيع الكشف الطبى على المتدربين، للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية لأعمال التدريب الحرفي.

وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة الثانية من التدريب سيتم إطلاقها خلال أيام، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتشمل ٦٧٥ من شباب محافظات (الدقهلية – الفيوم – البحيرة – الغربية)، ومن يرغب فى الالتحاق بالدورات التدريبية بالمراحل القادمة يمكنه ملء الرابط التالي: "https://forms.gle/eMowCmJ7AE4aN7b4A"، وسيقوم أحد مسئولى البرنامج بالتواصل معه، مشيرًا إلى أن المشروع حاز على استحسان وقبول القيادة السياسية، والتى كلفت بتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية لتشمل العديد من المحافظات، وزيادة أعداد المتدربين، وإطالة الفترة الزمنية للتدريب لتصبح شهرا ونصف الشهر، بدلًا من شهر واحد، بالإضافة إلى زيادة الفحوصات والكشوفات الطبية على المتدربين قبل بدء التدريب لضمان التأكد من لياقتهم البدنية والطبية.

مميزات تحفيزية للمتدربين

تجدر الإشارة إلى أن التدريب يشتمل على مميزات تحفيزية للمتدربين، حيث يتم إعطاء المتدرب حقيبة تضم الأدوات والمعدات التى تساعده على البدء الفورى فى ممارسة العمل بالحرفة التى تم تدريبه عليها، بجانب صرف بدلات انتقالات مادية أثناء فترة التدريب، بالإضافة إلى حصول الشباب المشاركين بالدورات على شهادة تدريب على الأعمال الحرفية من جهات التدريب التابعة لوزارة الإسكان، وشهادة إتمام الدورات تصدر مشتركة من وزارتى الهجرة والإسكان.

جانب من التدريبات

جانب من التدريبات