مفاجأة في عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك Nusuk.. لـ3 فئات فقط

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مفاجأة في عمرة الـ4400
مفاجأة في عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك Nusuk.. لـ3 فئات

كشف عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة السعودية، سعيد باحشوين، عن مفاجأة في عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك Nusuk، موضحا أنها لعدد من الفئات فقط، وذلط ردا على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية حول سعر تأشيرة العمرة للمصريين عبر منصة نسك Nusuk، وذلك بقيمة 4400 جنيه شاملة التأشيرة والإقامة بالمملكة.

فئات تحصل على عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك Nusuk

وقال عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج، إن الفئات التي يمكنها الحصول على التأشيرة عبر منصة نسك بقيمة 4400 جنيه مصري هم:

1- حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

2- حاملي تأشيرة شنجن.

3- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي -(البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات والسعودية).

ما هو وضع المصريين من عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك Nusuk

أما عن المصريين غير الحاملين لجنسية أو تأشيرة هذه الدول، فأشار إلى أن من يرغب في الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك السعودية، الحجز من خلال الشركات السياحية المعتمدة على بوابة العمرة المصرية.

في وقت سابق، زار الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، مصر، والتقى بكل من وزراء الداخلية والأوقاف، والسياحة والآثار، ومفتي الديار المصرية، لبحث تقديم تسهيلات منح تأشيرة العمرة للمصريين، وهي الزيارة الأولى من نوعها لوزير الحج والعمرة السعودي لمصر.

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