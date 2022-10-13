دون كلمة سر.. خطوات فتح شبكة الواي فاي بسهولة

نسيان كلمة السر من الأمور المزعجة لدى المعظم حيث أن الأشخاص لا يتذكرون كلمة السر في الواي فاي المنزلي في حالة تكرار تغييرها فيختلط عليهم الأمر ولا يستطيعون تذكرها وفي هذه الحالة يبحثون عن طرق لكي يقومون بفتح الواي فاي دون استخدام كلمة سر ويلجئون لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث والتدقيق.

نسيان كلمة السر

ونسيان كلمة السر من أكثر الأمور التي تواجه مستخدمي الإنترنت المنزلي وحل مشكلة نسيان كلمة السر يتطلب هذا الكثير من الإجراءات حتى تستطيع تغييرها من الشركة مما يضيع الكثير من الوقت.

طريقة لفتح الواي فاي دون كلمة سر

يبحث معظم المستخدمين عن طريقة تمكنهم من فتح شبكة الواي فاي WiFi المغلق دون كلمة سر، ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في السطورالتالية التفاصيل الكاملة:

1- قم بالدخول على إعدادات الواي فاي WiFi من هاتفك الذكي الذي تود توصيله بشبكة الواي فاي.

2- قم باختيار أي واحدة من شبكات الواي فاي القريبة منك، وتأكد من قوة إشارة تلك الشبكة حتى لا تلاحظ بطئ في الإنترنت.

3- قم بنسخ الاسم الخاص بالشبكة التي تود الاتصال بها دون كلمة سر أو برامج.

4- قم بالضغط على الخيار المخصص لإضافة شبكة جديدة ووضع اسم الشبكة الذي قمت بنسخه في المكان المحدد.

5- في حالة الطلب منك كتابة كلمة السر الخاصة بك، لا تقلق كل ما عليك هو كتابة كلمة Admin في المكان المخصص لكلمة المرور.

6- اضغط على إعدادات IP، وسيتم تحويلك إلى صفحة ممتلئة بالخيارات.

7- اضغط على خيار IP address

8- اضغط على زر connect

9- انتظر حتى يتم اتصالك بالشبكة.