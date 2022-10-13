ننشر أول صور للطفلة "مريم" ضحية القتل على يد والدها بالوراق

حصلت بوابة "الفجر" على أول صور للطفلة "مريم" البالغة من العمر 3 سنوات، ضحية التعذيب على يد والدها بالوراق.

حبس المتهم

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس الأب المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب طفلته (مريم) حتى الموت.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، أن المتهم بقتل طفلته في الوراق، بعد وصلة تعذيب بالسلك الكهربائي والكي بالنار، مسجل خطر في 15 قضية، وهي: 10 قضايا مخدرات، حيازة سلاح، وتسول، وجرائم أخرى.

المتهم: التلاجة فيها ماس كهربائي

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم "حسام سليمان" 28 عامًا، حيث اعترف بارتكابه للواقعة، موضحا أن زوجته الأولى تركت نجلتها وهي عمرها عام، ورباها مع زوجته الثانية وابنيه الاثنين الآخرين.

وأوضح: "كنت بضربها بالسلك، وأوقات بلسعها عشان أخوفها متقربش للتلاجة لأن التلاجة فيها ماس كهربائي، وقبل كدا اتكهربت، ولما مبتسمعش الكلام بضربها".

المتهم: “ضربتها قلمين ماتت”

وتابع: "في يوم الواقعة كنت قاعد على الكنبة، ولقيت مريم (الضحية) قربت للتلاجة، رحت ضربتها قلمين على وشها، تحت الأذن، فجأة أغمى عليها، حاولت افوقها أنا ومراتي، مفاقتش، راحوا بيها المستشفى، وبلغوهم إنها توفيت".

كي بالنار وضرب بسلك كهرباء

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عذب طفلته (مريم)، بالضرب بسلك كهرباء، وكي بالنار في أنحاء جسدها، بالاضافة إلى تعديه بالضرب بكدمات وسحجات متفرقة بجسدها حتى لفظت أنفاسها الاخيرة

الأم انفصلت عن الأب منذ سنتين وتزوجت

وأفادت التحقيقات، أن المتهم انفصل عن والدة الطفلة منذ سنتين، وتركت الأم طفلتها (الضحية) منذ أن كانت عمرها عام وقررت الزواج من شخص آخر، وظلت الطفلة مع الأب وزوجته الثانية، وبسؤالها عن وفاة الطفلة، أقرت بضرب والدها لها.



بلاغ بمقتل طفلة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على يد والدها بعد وصلة تعذيب، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء وكدمات وجروح بجسدها، مما يشير لوجود شبهة جنائية.

ألقى رجال المباحث القبض على والد الطفلة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأنه اعتدى على ابنته المجني عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بضربه الطفلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الطفلة مريم ضحية القتل على يد والدها

الطفلة مريم ضحية القتل على يد والدها

الطفلة مريم ضحية القتل على يد والدها

الطفلة مريم ضحية القتل على يد والدها