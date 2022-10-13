أسهم أوروبا تواصل تراجعها مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا

بوابة الفجر

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا والعقارات، بينما يركز المستثمرون على بيانات تضخم أمريكية تصدر في وقت لاحق اليوم تلمسا لمؤشرات على اتجاه رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). 

txt

تباين أداء مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم

txt

وزير "التموين": لا يمكن الحديث عن تنمية الاقتصاد دون تعاون الغرف التجارية

وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ليسجل انخفاضا لسابع جلسة على التوالي.

 

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 12:3 بتوقيت جرينتش. 

وكان مؤشرا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعا بين القطاعات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 وانخفض كلاهما 1.1%.

وانخفض سهم أروندتاون 6.8% بعد خفض سيتي جروب توصيتها لسهم المجموعة إلى "محايد" من "شراء".

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية، وسجلت أسهم إنفينيون وإيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي انخفاضات بين 1.3 و2.6%.

الأكثر قراءة

عاجل.. بشرى سارة للنادي الأهلي قبل انطلاقة الموسم الجديد

مفاجأة كبرى.. الخطيب يكلف أمير توفيق بأمر جديد

عاجل.. صافرة مثيرة تدير مواجهة العودة بين الزمالك وفلامبو البوروندي

كولر ينقلب على نجم الاهلي ويستقر على استبعاده من المباريات

عاجل.. رئيس اتلتيكو مدريد يكشف حقيقة حقيقة اهتمام الروخيبلانكوس بكيليان مبابي

عاجل..شركة الضحى: ملتزمون بقرار التسعيرة الجبرية للأرز ونعمل على توفير منتجاتنا بالأسواق

عاجل.. لاعب الجزيرة الإماراتي يعلن انتقاله للزمالك لمدة 3 مواسم

بعد تصدرها التريند.. منى العراقي: "مش عايزة اتجوز في السر تاني"