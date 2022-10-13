جرثومة المعدة.. تعرف على الأسباب والأعراض ةالمضاعفات وطرق العلاج

جرثومة المعدة، انتشرت الإصابة بمرض جرثومة المعدة في الآونة الأخيرة، حيث يعاني الكثيرون منها، دون معرفة الكثير من المعلومات عن مسبباتها وأعراضها التي تسبب مشاكلًا صحية للمصاب، ولعل أبرزها تهيج المعدة والقولون واضطراب الجهاز الهضمي.

ونقدم عبر بوابة الفجر الإلكترونية كافة المعلومات عن جرثومة المعدة في السطور التالية:

ماذا تعني جرثومة المعدة

تتكون جرثومة المعدة من بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المكسبب المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة، وتنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو مشاركة الأواني مع المصاب، ويظهر على المصاب بعض العلامات منها الآلام والانتفاخ وفقدان الشهية.

أسباب الإصابة بمرض جرثومة المعدة

- تناول الأطعمة الملوثة.

- تبادل الأواني الخاصة بالطعام أو المشروبات.

- مشاركة الأطعمة مع شخص مصاب.

- التقبيل.

أعراض جرثومة المعدة

انتفاخ البن بشكل متكرر.

فقدان الشهية.

الغثيان والقيئ.

التجشؤ المفرط.

حرقة في المعدة وألم في البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

تغير لون البراز.

مضاعفات جرثومة المعدة

الإصابة بقرحة المعدة.

الإصابة بالاثنى عشر.

سرطان المعدة زحال إهمال علاجها.

تشابه أعراض جرثومة المعدة مع حالات الالتهاب والقرحة المزمنة

يُذكر أن أعراض جرثومة المعدة قد تتشابه مع حالات التهاب المعدة أو القرحة المزمنة غير المستجيبة للعلاج المناسب، لذلك لا يمكن الجزم بوجودها إلا بعد عمل تحاليل وفحوصات معينة وخاصة، ولا يمكن التأكد من وجودها بتحليل الدم فقط حيث يمكن أن تتواجد أجسام مضادة لفترة طويلة حتى بعد الشفاء.

طرق علاج جرثومة المعدة

توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها علاج مرض جرثومة المعدة، حيث يصف الأطباء المضادات الحيوية المناسبة والكورسات العلاجية التي تستمر لأسابيع، إلى جانب مثبطات مضخة البروتون، ومثبطات مستقبلات "H2".

طرق الوقاية من جرثومة المعدة

1- غسل اليدين بعد استخدام الحمام من أجل تجنب أية فيروسات قد تنتقل بعد استخدام دورات المياه.

2- الحرص على تعقيم المياه وخصوصًا مياه الآبار.

3- غسل الخضروات والفواكه جيدًا.

4- عدم مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.

5- غسل اليدين جيدا وتعقيمهما قبل إعداد الطعام أو تناوله.