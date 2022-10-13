أمريكا تشهد تضحم يفوق التوقعات.. 8.2% خلال سبتمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، ليأتي أعلى من التوقعات البالغة 8.1 في المائة.

بذلك سجل التضخم، تباطؤ مقارنة بمستويات شهر أغسطس الماضي، البالغة 8.3 في المائة.

وتزيد هذه البيانات احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بواقع 75 نقطة (0.75 في المائة) في الثاني من نوفمبر المقبل للمرة الرابعة على التوالي بنفس النسبة، وعندها سترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ما بين 3.75 و4 في المائة.

أدى ذلك لارتفاع كبير لمؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تراجعت العقود الأجلة لأسواق الأسهم قبل الافتتاح.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني لأعلى مستوي خلال 24 عاما عند 147.45 ين.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى 4.45 في المائة وهو الأعلى منذ 2007.

وهوى مؤشر ناسداك 3 في المائة، وداو جونز 1.75 في المائة، وستاندرد أند بورز 2.1 في المائة.

مصر

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