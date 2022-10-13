ننشر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة

يبحث المشجعين عن ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة، حيث شهدت المباريات نتائج غير متوقعة في كافة المجموعات، لذا نقدم لكم فيما يلي ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

اختتمت منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، حيث استطاع فريقان فقط تحقيق العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وهما بايرن ميونخ الألماني، ونابولي الإيطالي.

واكتسح نادي ليفربول الإنجليزي نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 7-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "ايبروكس" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل بايرن ميونخ الألماني لدور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4 - 2، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "دوسان أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وفاز توتنهام على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3 - 3 المباراة المثيرة التى جمعت برشلونة الإسباني مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022 - 2023.

وتأهل نادي نابولي الإيطالي إلى الأدوار الإقصائية، إثر تغلبه على نظيره أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وسقط أتلتيكو مدريد فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية فى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022 - 2023.

ترتيب مجموعات دوري أبطال الجولة الرابع

المجموعة الأولى

نابولي: 12 نقطة

ليفربول: 9 نقاط

أياكس: 3 نقاط

رينجرز: صفر نقاط



المجموعة الثانية

كلوب بروج: 10 نقاط

بورتو: 6 نقاط

أتلتيكو مدريد: 4 نقاط

باير ليفركوزن: 3 نقاط



المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ: 12 نقطة

إنتر ميلان: 7 نقاط

برشلونة: 4 نقاط

فيكتوريا بلزن: صفر نقاط



المجموعة الرابعة

توتنهام: 7 نقاط

مارسيليا: 6 نقاط

سبورتنج لشبونة: 6 نقاط

اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط



المجموعة الخامسة

تشيلسي: 7 نقاط

سالزبورج: 6 نقاط

دينامو زغرب: 4 نقاط

ميلان: 4 نقاط



المجموعة السادسة

ريال مدريد: 10 نقاط

لايبزيج: 6 نقاط

شاختار دونيتسك: 5 نقاط

سيلتك: 1 نقطة



المجموعة السابعة

مانشستر سيتي: 10 نقاط

بروسيا دورتموند: 7 نقاط

كوبنهاجن: 2 نقطة

إشبيلية: 2 نقطة



المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان: 8 نقاط

بنفيكا: 8 نقاط

يوفنتوس: 3 نقاط

مكابي: 3 نقاط