نتيجة وأهداف مباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت فى دوري أبطال أوروبا

حقق نادي توتنهام فوًزا مهمًا على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

نتيجة وأهداف مباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

سجل أهداف المباراة عن طريق كل من هاري كين الذي سجل هدفين، وهيونج مين سون في الدقائق 20،28، و36 على التوالي لصالح توتنهام، بينما جاء هدفا آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 14، و87 عن طريق دايتشي كمادا، وفاريدي أليدو.

وشهدت المباراة تلقى ماكوتو هاسيي لاعب آينتراخت الطرد في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليكمل فريقه نصف ساعة ناقص عدديًا.

بهذه النتيجة تواجد توتنهام في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وخسارة واحدة وتسجيل 5 أهداف وتلقى 4.

بينما يتواجد آينتراخت فرانكفورت في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة لقاءين وتسجيل 3 أهداف وتلقى 6.

وتعادل توتنهام سلبيا مع نظيره آينتراخت فرانكفورت مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

وخاض توتنهام المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على برايتون، بهدف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: لينجليه، إريك دير، روميرو.

خط الوسط: سيسيجون، هويبرج، إيمرسون رويال، بيتانكور.

خط الهجوم: هاري كين، ريتشاليسون، سون هيونج مين.

تشكيل اينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: توتا، هاسيبي، نديكا.

خط الوسط: جاكيتش، رودي، سو، لينز.

خط الهجوم: ليندستروم، كولو مواني، كامادا.