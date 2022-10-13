إلهام شاهين تكشف كواليس دورها في مسلسل بطلوع الروح

تصدرت إلهام شاهين محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بدورها في مسلسل بطلوع روح الذي عرض في شهر رمضان 2022.

إلهام شاهين كشفت عن التحديات التي واجهتها في مسلسلها الرمضاني: الناس استغربت من دوري لأنهم قالولي إني أكتر واحدة بحارب الإرهاب والتطرف فجأة أكون زعيمتهم، هما فكرو إني هعمل دور وطني يخدم البلد ولكن الدور ده كان جديد عليا وتحدي جديد وكان مفاجأة كبيرة جدًا بالنسبة للجميع.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل دورها

إلهام شاهين لفتت إلى أن المسلسل لم يمر مرور الكرام، فبمجرد ظهور صورتها على الإعلان الترويجي تعرض لهجوم كبير، مضيفة: أدركت ساعتها أنهم خافو من دوري فاللي حصل ده كان دعايا مجانية.

وعبرت إلهام شاهين عن فخرها بشركة المتحدة، رغم أن بطلوع الروح ليس من إنتاجهم ولكن الشركة تقدم أعمال هادفة ومهمة ورائدة أيضًا.

بطلوع الروح هو مسلسل تلفزيوني من 15 حلقة، عرض في شهر رمضان 2022، من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.