“نسك” السعودية تدخل بعض التعديلات على عروض العمرة للمصريين (تفاصيل)

أعلنت منصة نسك السعودية، إدخال تعديلات على حجوزات المعتمرين، وتقديم عروض خاصة للمصريين بشأن العمرة وباقات وبرامج اقتصادية متنوعة​.

جاء ذلك عقب فتح المملكة العربية السعودية، باب التقديم للحصول على تأشيرة العمرة دون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر وغيرها من دول العالم.

وتقدم المنصة برامج اقتصادية للسوق المصري بأسعار تبدأ من 840 ريال سعودي، بما يعادل (4400 جنيه مصري تقريبا).

وتستعرض بوابة "الفجر" تفاصيل الباقة في النقاط التالية:

1- باقة اقتصادية شاملة التأشيرة والتأمين الشامل والسكن 5 ليال بمكة المكرمة، والعرض لفترة محدودة فقط.

2- محتويات الباقة (التأشيرة - التأمين الشامل - السكن بغرفة رباعية في مكة المكرمة لمدة 5 ليال - المواصلات من الفندق وإلى الحرم - المواصلات من وإلى المطار.

3- المستثنى من الباقة (تذاكر الذهاب والعودة – الوجبات).

4- السعر للشخص يبدأ من 840 ريال سعودي/ 4400 جنيه مصري (غير شامل الضريبة).

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وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، أعلن ترحيب المملكة باستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة من مصر.