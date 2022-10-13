بنك جديد يرفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية

بعد أن أعلن كل من البنك الأهلي وبنك مصر عن رفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية بدأت البنوك تسير على خطاهم حيث سبق أن أعلن بنك القاهرة عن رفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية، وأخيرًا أعلن البنك التجاري الدولي “CIB” اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة الثابتة على الشهادات بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك بآجال 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات حسب ما نشره على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن الإدخار في الشهادات الدولارية من خلال كافة فروع البنك بسعر فائدة سنوي يصل إلى 5.25% يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من 3 آلاف دولار.

ويقدم البنك التجاري الدولي الشهادات التالية:

- شهادة آجال 3 سنوات: سعر العائد يصل إلى 5.25% يصرف شهريا.

- شهادة أجل 5 سنوات: سعر الفائدة يصل إلى 5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

- شهادة آجال 7 سنوات: سعر الفائدة سنويا يصل إلى 4% ويصرف العائد شهريا.