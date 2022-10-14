أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14-10-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار حالة التذبذب العنيف بسعر المعدن الأصفر في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتتالية.

أسعار الذهب الأن:

عيار ٢١:   1123 جنيه
عيار ٢٤: 1289 جنيه
عيار ١٨:   962.5  جنيه
عيار ١٤:  748.8  جنيه
 جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة   8984  جنيه
 

أسعار الذهب عالميًا:

مت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،671.95 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.33%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،648.40 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1648.40 والمقاومة على USD1722.80.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.78% للمتاجرة به على USD112.34.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.52% لتتم المتاجرة به على USD18.84 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.11% لتتم المتاجرة به على USD3.46 للرطل.

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