"استخدام الشمع والحطب".. كيف ستتأثر القارة الأوروبية بنقص الغاز الروسي خلال الشتاء المقبل

بعد التراجع الأخير في أمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، أصبحت هناك فاتورة باهظة تنهش في اقتصادات الدول الأوروبية وتتحملها الصناعة والمواطن الأوروبي، ويضعها في الشهور المقبلة تحت رحمة الشتاء ورشادة مواطنيها في استخدام الكهرباء والغاز.



وبحسب بيانات بورصة الطاقة الأوروبية، فإن استهلاك الطاقة لدى الأوروبيين قد تجاوزت 10% من الاستهلاك الشخصي، وهي نسبة عالية، بعدما دفع ارتفاع أسعار الغاز كلفة الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة.

ملئ خزانات الغاز في أوروبا

كان الاتحاد الأوروبي قد سارع في مارس 2022 إلى دعوة أعضائه لملء مخزونات الغاز الطبيعي في أقرب وقت ممكن واستهدف معدل ملء يبلغ 80% من قدرتها التخزينية، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت الحكومات الأوروبية المختلفة تجاوز هذا المعدل الموصى به.

انفجار خطي نورد ستريم 1 و2

ولكن مع انفجار خطي نورد ستريم للغاز بين روسيا وأوروبا، حدثت، في مستوردات الغاز الأوروبية، فجوة لا يمكن أن تردمها زيادة الإمدادات من أماكن أخرى، حسب ما وصف تحليل وكالة “رويترز” الذي نشر في 11 أكتوبر 2022.

وفق رويترز، أشار عدد من المحللين إلى أنه في ضوء التطورات الجديدة بعد وقف خط نورد ستريم، فإن أوروبا على موعد مع عجز عن تلبية 15% من الطلب على الطاقة، ما يعني أن عليها خفض استهلاكها خلال الفصل البارد.

وفي المقابل يزداد الطلب على الطاقة شتاءً، بشدة من أجل التدفئة، ويقول مدير اقتصاديات الطاقة في مركز “إف جي إي”، كونيت كازوك أوجلو، إن استهلاك الغاز المنزلي في ألمانيا قد ازداد في سبتمبر بمقدار 14% عن متوسطات 4 سنوات 2018-2022.

تضرر القطاع الصناعي



حسب تقرير نشرته صحيفة “بيبول دايلي“، 11 أكتوبر 2022، تقاسي الشركات الأوروبية للمواد الكيميائية والمعدنية وغيرها من الشركات شديدة الاستهلاك للطاقة حتى تصمد أمام الضغوط، في حين اضطر العديد من الشركات الأخرى إلى خفض الإنتاج أو إيقافه.

وقد أصبحت تلك الشركات غير قادرة على تحمل الزيادات المفاجئة في كلفة الإنتاج، محدثة موجات من البطالة، وبالمقارنة مع وضع الشركات، كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة أشد وقعًا على حياة الأوروبيين، وبخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض.

مع استشعار أوروبا برودة الشتاء المقبل، اندفعت إلى السوق العالمية لتأمين احتياجاتها من الغاز المسال، ما قد يبشر بمنافسة شرسة داخل هذه السوق على المعروض من الغاز المسال، إذا كان الطقس هذا الشتاء قارس البرودة في أماكن أخرى حول العالم، مثل آسيا.

زيادة الطلب على الغاز المسال

وإذا ما أتى الطقس باردًا وزاد الطلب على الغاز المسال، فالنتيجة الحتمية ستكون ارتفاع أسعاره فوق مستوياته المرتفعة أصلًا، وهذا يعني تحمل المستهلك الأوروبي أو حكومته فاتورة باهظة، ومع الاستيراد تظل الواردات أقل من الحصة الروسية في السوق الأوروبية.