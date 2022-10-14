شاهد.. تفاصيل عملية جراحة ناجحة لإعادة ذراع مبتورة لمصاب في قنا

كشف الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، تفاصيل عملية جراحة ناجحة في مستشفى قنا الجامعي لإعادة ذراع مبتورة لمصاب.

وقال "منصور" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس: "كان فيه حادثة تعرض لها هذا الشخص وكان الطرف مبتور تمامًا".

وأضاف "قام قسم الأعصاب تخصص الجراحة الميكروسكوبية وهي من التخصصات الدقيقة التي نفخر بوجودها في مستشفى قنا الجامعي باستقبال الحالة وتم التعامل معها والتشخيص المبدئي لإصلاحها قبل اتخاذ قرار البتر".

وتابع "هذه جراحة دقيقة للغاية وتم تجهيز المريض بسرعة ودخل الغرفة، واستمرت الجراحة لما يقارب الـ 8 ساعات مع فريق علاج وتخدير وتم استعادة الطرف المبتور وظهور العلامات الحيوية عليه".

وأشار إلى أن المريض مازال تحت الملاحظة وسيتم عمل العلاج الطبيعي له حتى يستعيد قوته ويرجع العضو إلى أداء وظيفته بصورة طبيعية.