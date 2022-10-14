حظك اليوم.. تعرف على توقعات جميع الأبراج 14 أكتوبر

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.

ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2022 وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2022.

برج الحمل:

بعض المشاكل والمنغصات في المحيط العائلي، يجب عليك التواجد إلى جانب أسرتك من أجل دعمهم ومساندتهم في هذه الظروف غير الجيدة، لا جديد على صعيد العمل، الأمور هادئة، علاقة عاطفية جديدة في حياتك.

برج الثور:

يطلب منك بعض الأصدقاء المساعدة وأنت تلبي طلبهم على الفور مما يجعلك انسان محبوب، تواجه بعض المشكلات مع الشريك، سببها الإهمال من طرفك، يجب ان تنتبه اكثر لعلاقتك، كما يجب عليك التركيز أكثر على عملك.

برج الجوزاء:

عملك يأخذ منك الكثير من الوقت، صحيح أن النتائج لاحقًا ستكون جيدة جدًا لكن عليك الاهتمام ببعض التفاصيل في حياتك الخاصة، ولا تنسى ان الشريك بحاجة إلى مساندتك، وضعك المادي في تحسن.

برج السرطان:

عائلتك دائمًا من اولوياتك، هو امر جيد لكنك بحاجة لقضاء بعض الوقت مع اصدقائك والاستمتاع بحياتك بعيدًا عن المشاكل العائلية التي لا تنتهي، راقب وضعك الصحي بسبب الضغط النفسي ومارس الرياضة للتنفيس عن نفسك

برج الأسد:

لا جديد على مسارك العملي، الأمور ثابتة ولا تتغير، أنت شخص عنيد وتحاول السيطرة على كل من حولك، هذا الأمر يوقعك في بعض المشاكل، احرص على أن تكسب الناس حولك وأن تتفهمهم.

برج العذراء:

عليك توظيف مهارتك في العمل بشكل جيد، الفترة المقبلة تبهر فيها مديرك بالعمل، تقدم في المسار العملي واضح، الأمور المالية جيدة جدًا، حافظ على ثباتك وعلاقتك بالشريك، عرض وظيفي جديد.

برج الميزان:

رتابة العمل باتت تؤثر عليك سلبًا وتشعرك بالإحباط، من الجيد التفكير بمشروع يخصك لكن عليك دراسة كل الأمور جيدًا فالمجازفة في الفترة الحالية أمر ليس سهلًا، علاقتك بالشريك متوترة بسبب الشك الكبير من طرفك، قم بمواجهته.

برج العقرب:

فترة من التوتر الشديد في مسار العمل، الأمور غير الواضحة تربكك وتجعلك متشتت وعصبي، انتبه لصحتك هذه الفترة، وحاول ان تحافظ على هدوئك، لا بأس بأن تبدأ بالبحث عن بديل من باب الاحتياط.

برج القوس:

أحداث غير سعيدة لم تكن بالحسبان، تشعر بأنك ستنهار من شدة الضغط النفسي، لا تخف ولا تيأس، الأمور تتحول إلى صالحك خلال نهاية الشهر، خبر سار في طريقه إليك بعد فترة من الحزن

برج الجدي:

الوضع المادي غير جيد ابدًا، انتبه لمصاريفك وحاول ان تبحث عن مصدر مساعد للمال، تخسر بعض الاصدقاء بسبب اهمالك لهم، حاول ان تنتبه لتصرفاتك مع من تحب، خاصة الشريك، عليك الانتباه أكثر إلى صحتك.

برج الدلو:

أنت على الطريق السليم فيما يخص حياتك العملية، ما راهنت عليه سابقًا سوف يكون لصالحك، سوف تحصد ثمار تعبك الفترة المقبلة، الامور القادمة احسن، قد تدخل قريبًا في علاقة عاطفية.

برج الحوت:

ابتعد عن الدراما التي تعيشها وتزعج بها من حولك، كثرة الشكوى تنفر الأصدقاء منك، يجب عليك اعادة التفكير فيما يخص علاقتك بالشريك، غير من تصرفاتك السلبية معه، تتحسن الأمور بينكما بعد لقاء تتحدثان به بصراحة.