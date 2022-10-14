أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14-10-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع لتستقر في تعاملات اليوم الجمعة ليسجل سعر كيلو الطماطم عند 8 جنيهات، بينما وصل سعر الفلفل الرومى لـ8 جنيهات، والفلفل الألوان فيتراوح ما بين 14 لـ16 جنيه للكيلوجرام الواحد، وسجل سعر كيلو الكوسة 15 جنيه، واستقر

وسجل سعر كيلو الخيار 10 جنيه، وتراوح سعر الجزر ما بين 6.5 لـ8 جنيه، بينما وصل سعر البطاطس لـ10 جنيهات، والفاصوليا لـ16 جنيه، بينما سجل سعر كيلو البطاطا 5 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان الرومى من 6.50 لـ8 جنيه، والزيتون الأخضر 20 جنيه، وسجل سعر كيلو الليمون 12 جنيه.

أسعار الفاكهة

سجل سعر كيلو التين البرشومى 10 جنيهات، كيلو البلح الأحمر الزغلول 10 جنيهات، والبلح الرطب 10 جنيه، وتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 10 لـ12 جنيه، واستقر كيلو المانجو العويس عند 40 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو المانجو الناعوم عند 25 جنيه وكيلو المانجو الزبدية والكيت بـ20 جنيه.

كما استقر سعر العنب الأحمر ما بين 20 لـ25 جنيه، وسعر البرقوق السكرى ما بين 20 لـ25 جنيهًا، وكيلو الموز 15 جنيه، كما وصل سعر التفاح السكرى لـ25 جنيه وكيلو التفاح الأخضر 55 جنيه، وتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 8 لـ10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية:



‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.



‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات.



‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.



- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.



‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.



‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.



‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.



‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 26 جنيه.



‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.



‏‎- بامية 25‎ جنيها.



- فاصوليا 24 جنيها.



‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبناني 25 جنيها.



‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالي 30 جنيها.



‏‎‏- جوافة 15 جنيها.



-رمان 12 جنيها



- البامية 25 جنيها.

