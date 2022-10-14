أسعار اللحوم اليوم الجمعة 14-10-2022 في الأسواق

الاقتصاد
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ليتراوح سعر كيلو الكندوز  ما بين 180-200 جنيه حسب المنطقة، وسجل سعر كيلو الضأن بين 180 و200 جنيه، فيما سجل اللحم الجملي 120 - 150 جنيها للكيلو.

 

أسعار اللحوم في الأسواق

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 180-200 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم البقرى البلدى من 155 -195 جنيهh للكيلو.

أسعار اللحوم الجملي 110-130 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين مستويات 180-195 جنيها.

سجلت أسعار اللحوم المفرومة 145-185 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار كيلو كباب الحلة من 180-195 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم البتلو 200 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الكبدة 150-180 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية:


سعر الكجم من اللحوم الضأن المجمد 75 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البرازيلى المجمد اليوم 90 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البرازيلى المجمد المفروم 90 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضانى 90-100 جنيه.
 

مصر تستورد ما بين 40 و50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتى طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية، وتستورد سنويًا ما يقدر بنحو 150 ألف طن من البرازيل و100 ألف طن من الهند.

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