أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 14-10-2022.. أسباب ارتفاع كرتونة البيض لـ 80 جنيه

الاقتصاد
أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

ارتفعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة،  لتسجل 35 جنيها للكيلو في الجملة، وقد يصل السعر للمستهلك بين 40 إلى 42 جنيها للكيلو، حسب شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.


وأشارت الشعبة، إلى أن السوق يشهد استقرار ملحوظ والكميات المطروحة تكفي الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، وأن الارتفاع الأخير في سعر الدواجن يعود إلى زيادة الطلب على الفراخ مع دخول موسم المدارس، وكذلك البيض شهد بعض التحرك نحو الصعود بسبب ارتفاع الطلب.

وتراوح سعر الفراخ البيضاء بين 34 إلى 35 جنيها بالمزرعة والساسو 44 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 6.25 إلى 6.60 جنيها والكتكوت الساسو سجل 4.5 و4.75 جنيها والأمهات البيضاء تسجل 26 جنيها.

 

أسعار الدواجن 


أسعار الدواجن البيضاء تتراوح ما بين 36 و38 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء 34 جنيها.

أسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها.

سعر كيلو البانيه من 80 إلى 90 جنيهًا.

أسعار الدجاج البلدى حول 52 و54 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك 40 جنيهًا.
 

أسعار البيض:


وشهدت أسعار البيض في مصر استقرارا لتسجل كرتونة البيض الأبيض 72 جنيها في تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 68 جنيها وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها.

وأرجعت شعبة الدواجن ارتفاع أسعار البيض إلى جشع التجار، موضحة أن وصول سعر كرتونة البيض إلى 80 جنيها غير مفهوم.

 

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