عاجل | تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء غدا السبت 2022.

اضطراب الأحوال الجوية في مصر

وأوضحت الهيئة، أن حالة عدم الاستقرار نتيجة منخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى في طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد.

وسوف يتم إصدار وصف تفصيلي بمكان سقوط الأمطار وكمياتها، وتعتبر هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى التي سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.

حالة الطقس اليوم الجمعة 14-10-2022

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14-10-2022

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14-10-2022 القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.