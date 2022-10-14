الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الفرعية الثانية للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الالكترونية

المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الثامنة للمنظومة تشمل إلزام رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب: الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية: على جميع الممولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.



إعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفي إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية



قال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب " إنه إعتبارًا من ١٥ أكتوبر الجاري سيتم تطبيق المرحلة الفرعية الثانية للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الثامنة والأخيرة للمنظومة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر القادم.



وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم إكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

ولفت " مختار توفيق " إلى أنه لن يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه عند إكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإنه إعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.



وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني

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