أسعار الدولار اليوم الجمعة 14-10-2022 فى بنوك مصر

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أسعار الدولار
أسعار الدولار

أسعار الدولار، من الموضوعات المهمة التي تلقى اهتمامًا بحثيًا كبيرًا وبشكل متزايد، نظرا لارتباط العديد من السلع والخدمات المقدمة به، ونتيجة للأزمات العالمية المتلاحقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الدولار

وسجلت أسعار الدولار اليوم الجمعة 14-10-2022، استقرار ملحوظا أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 19.63 للشراء، 19.69 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 أسعار الدولار اليوم

ووصلت أسعار الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية إلى 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.62 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع.

وتقدم "بوابة الفجر"، العديد من الخدمات التي تتضمن أسعار الدولار والعملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، والتي تشمل تحديثا فوريا للأسعار فور تغيرها.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

أسعار الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.62 جنيه للشراء.

19.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك مصر

19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية

19.61 جنيه للشراء.

19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.68 جنيه للشراء.

19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى  "cib"

19.65 جنيه للشراء.

19.71 جنيه للبيع.

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