محمد هيثم نجم "زد إف سي" ومنتخب الناشئين ينتقل إلى نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي



وافق مجلس إدارة نادي زد أف سي، على احتراف اللاعب الناشئ محمد هيثم نجم فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2006 لصفوف نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، ليصبح أول ناشئ من نادي زد إف سي يحترف خارج مصر وأصغر محترف مصرى، ويأتي ذلك في إطار خطة "زد إف سي" لإتاحة الفرصة للناشئين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، لزيادة أعداد اللاعبين المصريين في الخارج بما ينعكس على تطور أداء ونتائج المنتخبات الوطنية.



ويعد احتراف اللاعب محمد هيثم للدوري البرتغالي، دليل واضح على نجاح استراتيجية نادي زد إف سي لإنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر وإفريقيا من خلال اكتشاف المواهب الواعدة بمختلف المحافظات وتوفير أفضل المدربين المحليين والأجانب، وأحدث النظم التدريبية لتطوير مستواها، وإتاحة الفرصة للاحتراف بأقوى الدوريات الأوروبية.

وفى ذلك الإطار، قال الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، إن النادي يقدم الدعم والمساندة الكاملة لكل المواهب من مختلف المحافظات لتطوير مستواها الفني والبدني عبر أحدث نظم التدريب العالمية، لتكون جاهزة للعب في أقوى الدوريات العالمية.

وأشار "نبيل"، إلى أن إدارة نادي زد إف سي وافقت على احتراف المهاجم محمد هيثم إلى نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، وهو أحد أقوى الدوريات الأوروبية ومنجم لاكتشاف اللاعبين، وبذلك يمكن للاعب أن يكتسب الخبرة والثقة اللازمة لانتقاله لأندية أخرى أكبر في المستقبل.



وقد نجح نادي زد إف سي في ضم المهاجم محمد هيثم إلى صفوفه العام الماضي قادمًا من نادي الزمالك، حيث لعب "هيثم" للقلعة البيضاء لمدة 5 مواسم نجح خلالها في صدارة هدافي الفريق، والفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الناشئين عام 2017، كما انضم المهاجم القناص كما يلقبه زملاؤه إلى المنتخب الوطني وحصل معه على هداف كأس العالم تحت 13 سنة، واختير مؤخرًا للمشاركة مع منتخب الناشئين مواليد 2006 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن قائمة منتخب الناشئين استعدادًا للتصفيات الأفريقية ومن بينهم محمد هيثم فى خط الهجوم، ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلي الجزائر في الأسبوع الأخير من أكتوبرالجاري للمشاركة في التصفيات القارية التي ستقام خلال الفترة من 5 حتى 15 نوفمبر المقبل.