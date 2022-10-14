"حماية المستهلك" يضبط كيان وهمى يدَّعى امتلاكه لأحد كُبرى مواقع التسوق الإلكتروني

قام جهاز حماية المستهلك بشن حملة مكبرة وموسعة والتى استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع الكرتوني مُضللًا بذلك جمهور المستهلكين فى التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة.



أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الالكترونى وله صفحة على موقع التواصل الإجتماعى ( FACEBOOK) مقلدًا بذلك إسم ونشاط الشركة الأصلية، على الفور قامت حملة من أعضاء الجهاز من خلال (إدارة الرقابة على الأسواق) من حاملى صفة ( الضبطية القضائية ) والتوجه للمخزن وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التى يقوم ببيعها.



كما عُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر وتنوعت بين ( أجهزة هاند ميكر – أجهزة كيتشن ماشين – مكواه ملابس – أجهزة خلاطات – أجهزة مكانس – عجان – مضرب كهربائي – أفران كهربائية - أجهزة منزلية أخرى ) ، كما تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فى انتحال إسم الشركة وجميعهم يحملون إسم وشعار الموقع وهى ( دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية ).



بمراجعة الشركة الأصلية والتى نفت أى صلة لها بهذا الكيان قام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإثبات المخالفات التى وجهت لصاحب المنشأة طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 / قانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وهى ( الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكة للشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع دون بيانات – الغش التجارى )

- جارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.



و يُهيب السيد رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكترونى أن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.



- الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين ويتصدى بقوى للكيانات الوهمية المقلدة لأسماء الشركات وذلك لخطورتها على الإقتصاد المصرى.