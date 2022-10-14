كورة لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو يلا شوت zamalek بث مباشر on sport أتش دي

مشاهدة يلا شوت مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك وفلامبو في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة على قنوات on sport

مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت zamalek حيث تذاع مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي علي ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز علي فريق إيليكت التشادي ذهابا بهدفين دون رد، وحقق نفس النتيجة في لقاء العودة، وتأهل الفريق البوروندي علي حساب الاتحاد الليبي بعد الفوز بهدف دون رد ذهابا والخسارة بهدفين مقابل هدف في لقاء العودة.

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وكان الزمالك قد حصل علي موافقة نادي فلامبو علي إقامة مباراتَي الذهاب والإياب في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في مصر، حيث ستقام المباراتان بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ومباراة اليوم بين الزمالك وفلامبو في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا هي مباراة الفريق البوروندي، والتي كان سيخوضها في تنزانيا، بسبب قرار الاتحاد الإفريقي بمنع إقامة المباريات القارية علي الملاعب في بوروندي.

ويبحث الفارس الأبيض في مباراة اليوم أمام فلامبو البوروندي عن تحقيق الانتصار بنتيجة جيدة، وحسم التأهل إلي دور المجموعات في مباراة اليوم، وعدم منح الفرصة لفريق فلامبو لتحقيق أي مفاجأة.