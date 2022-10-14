يلا شوت TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر online كورة لايف zamalkawy

يلا شوت TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر كورة ستار اونلاين حيث يبحث الكثير من محبي الكرة المصرية والعربية في كل مكان من مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي والمقرر لها اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجارى ضمن ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو يلا شوت تنطلق مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر الزمالك وفلامبو البوروندي

ويدخل نادي الزمالك في تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الجزيري

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مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي

ويسعى الفارس الأبيض في تلك المواجهة من تحقيق الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره خاصة ان المواجهة تقام على ملعب برج العرب بحضور جماهيري كبير