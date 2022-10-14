شاهدها NOW يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو قناة مفتوحة بث مباشر HD على أون سبورت TIME SPORT

شاهدها NOW يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو قناة مفتوحة بث مباشر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق فلامبو البوروندي، في مباراة ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الفارس الأبيض في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو

ونجح فرسان ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره بطل بوروندي، في مباراة الذهاب، بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، بعد رأسية قوية من عرضية أحمد سيد زيزو.



ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في إياب دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريق الزمالك ونظيره فلامبو البوروندي يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية ولكن من دور المجموعات فقط، أما في الأدوار التمهيدية سيتم نقلها على القناة الخاصة بمستضيف كل مباراة.



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.

