يلا شوت zamalek اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر HD كورة لايف دوري ابطال افريقيا

يلا شوت zamalek اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فلامبو في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر HD كورة لايف لموسم 2022-2023 حيث تقام مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو يلا شوت zamalek

ونجح فرسان ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره بطل بوروندي، في مباراة الذهاب، بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، بعد رأسية قوية من عرضية أحمد سيد زيزو.



ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في إياب دور الـ32



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريق الزمالك ونظيره فلامبو البوروندي مساء اليوم الجمعة، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري.



وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية ولكن من دور المجموعات فقط، أما في الأدوار التمهيدية سيتم نقلها على القناة الخاصة بمستضيف كل مباراة.



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام فلامبو في دوري أبطال إفريقيا

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، التونسي حمزة المثلوثي «عمر جابر».

خط الوسط: زكريا الوردي، محمد أشرف روقا، أحمد سيد زيزو، سيد عبدالله نيمار.

خط الهجوم: السنغالي إبراهيما نداي، التونسي سيف الدين الجزيري.