لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر yalla shoot كورة ستار مشاهدة مباراة ZAMALEK

لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر yalla shoot دون تقطيع حيث يبحث عشاق ومحبي نادي القلعة البيضاء، عن القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مواجهة نظيره فلامبو البوروندي في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

كورة ستار مشاهدة مباراة ZAMALEK

ونجح فرسان ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره بطل بوروندي، في مباراة الذهاب، بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، بعد رأسية قوية من عرضية أحمد سيد زيزو.



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في إياب دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريق الزمالك ونظيره فلامبو البوروندي مساء اليوم الجمعة، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري.



وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وتُنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية ولكن من دور المجموعات فقط، أما في الأدوار التمهيدية سيتم نقلها على القناة الخاصة بمستضيف كل مباراة.



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.



سيناريوهات تأهل الزمالك لدور المجموعات

ويحتاج الزمالك للتعادل بأي نتيجة أمام فلامبو البوروندي، من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات وكذلك الفوز بأي نتيجة فقط.



وفي حالة فوز فريق فلامبو البوروندي بهدف واحد فإنه سيتم إضافة شوطين إضافيين للمباراة، أما إذا فاز بنتيجة أكثر من هدف فإنه سيتأهل إلى دور المجموعات.

