كورة أتش دي HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد فلامبو بث مباشر zamalek يلا شوت لايف

مشاهدة مباراة الزمالك ضد فلامبو بث مباشر zamalek يلا شوت لايف يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، من خلال السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفلامبو البوروندي، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ونجح فرسان ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره بطل بوروندي، في مباراة الذهاب، بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، بعد رأسية قوية من عرضية أحمد سيد زيزو.



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في إياب دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريق الزمالك ونظيره فلامبو البوروندي مساء الجمعة، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري.



وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وتُنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية ولكن من دور المجموعات فقط، أما في الأدوار التمهيدية سيتم نقلها على القناة الخاصة بمستضيف كل مباراة.



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500



سيناريوهات تأهل الزمالك لدور المجموعات

ويحتاج الزمالك للتعادل بأي نتيجة أمام فلامبو البوروندي، من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات وكذلك الفوز بأي نتيجة فقط.



وفي حالة فوز فريق فلامبو البوروندي بهدف واحد فإنه سيتم إضافة شوطين إضافيين للمباراة، أما إذا فاز بنتيجة أكثر من هدف فإنه سيتأهل إلى دور المجموعات.

