لايف stream اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو يلا شوت بث مباشر kora live أون سبورت HD

اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو kora live أون سبورت يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في مصر والوطن العربي، عن معلق مباراة الفارس الأبيض في مواجهة نظيره فلامبو البوروندي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو يلا شوت أون سبورت HD

ونجح فرسان ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره بطل بوروندي، في مباراة الذهاب، بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، بعد رأسية قوية من عرضية أحمد سيد زيزو.



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في إياب دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريق الزمالك ونظيره فلامبو البوروندي مساء الجمعة، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري.



وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وتُنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية ولكن من دور المجموعات فقط، أما في الأدوار التمهيدية سيتم نقلها على القناة الخاصة بمستضيف كل مباراة.



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.



معلق مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي

ومن جانبها أسندت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، مهمة التعليق والوصف الصوتي على أحداث مباراة الزمالك ونظيره فلامبو البوروندي، للمعلق الرياضي الشهير، المصري "حاتم بطيشة".

