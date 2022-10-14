أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-10-2022 في السوق المحلي والعربي

أسعار الذهب من الموضوعات التي تلقى اهتماما كبيرا من المتابعين ورواد المواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأهمية المعدن الأصفر الكبيرة، وتمتعه بقوة شرائية كبيرة نتيجة استخداماته المتنوعة والتي منها الادخار والمهاداة.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق الـ14 من أكتوبر 2022 في مصر، استقرارا بين جميع الأعيرة، حيث استقرت أسعار الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، ليسجل 1289.4 جنيه للجرام، بينما وصل عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر لـ1120 جنيها للجرام.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

استقرت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر ومدن الصعيد، عند الـ1120 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 18

ووصلت أسعار الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، إلى 960.5 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار 14

وشهدتت أسعار الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية والأوسع انتشار بالولايات المتحدة، استقرار عند الـ748 جنيهًا للجرام.

أسعار الجنيه الذهب

وفيما يتعلق بأسعار الجنيه الذهب، من عيار 21 وزن 8 جرامات، دون إضافة مصنعية أو دمغة، فقد وصلت إلى 8960 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-10-2022 في الدول العربية

أسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب عيار 24 نحو 200.62 ريال.

أسعار الذهب عيار 22 نحو 183.90 ريال.

أسعار الذهب عيار 21 عند 175.54 ريال.

أسعار الذهب عيار 18 إلى 150.47 ريال.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 117.03 ريال.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 196.34 درهم.

أسعار الذهب عيار 22 إلى 179.98 درهم.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 171.80 درهم.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 147.26 درهم.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 114.53 درهم.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-10-2022 في الكويت

أسعار الذهب عيار 24 نحو 16.60 دينار

أسعار الذهب عيار 22 نحو 15.21 دينار.

سعر الذهب عيار 21 نحو 14.52 دينار.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.45 دينار.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 9.68 دينار.

أسعار الذهب بالدمغة والمصنعية

وسجلت أسعار الذهب في مصر بالمصنعية اختلافا ملحوظا من محل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.